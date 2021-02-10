Макаров назвал зарплаты депутатов ЗакСа Петербурга

Макаров назвал зарплаты депутатов ЗакСа Петербурга
Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Фото: пресс-служба ЗакСа

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров объяснил из чего складывается зарплата парламентария. Спикер прокомментировал фразу депутата Анастасии Мельниковой об окладе в 60 тыс. рублей.

Ранее депутат Анастасия Мельникова рассказала в эфире телеканала НТВ о том, что зарабатывает в месяц 60 тыс. рублей. Вячеслав Макаров подтвердил такую сумму, добавив, что в депутатский оклад также входят различные надбавки.

«Тот, кто хочет получать миллионы, в депутаты не ходите. Безусловно, никакого лукавства со стороны Анастасии Рюриковны не было. Она назвала оклад, который есть у депутата. Дальше идут надбавки: за выслугу лет, председателям комиссий и комитетов… Ни у одного депутата нет оклада больше 100 тысяч», – заявил Макаров журналистам, сообщает РИА Новости.

Таким образом, по словам парламентария, зарплата Мельниковой со всеми надбавками составляет порядка 130 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Макаров наградил бойцов и офицеров петербургского ОМОН.

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