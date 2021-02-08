Макаров наградил бойцов и офицеров петербургского ОМОН

Он отметил, что благодаря сотрудникам правоохранительных органов никому не удастся «раскачать» ситуацию в стране.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров сегодня, 8 февраля, наградил почетными грамотами бойцов и офицеров ОМОН. Он поблагодарил их за добросовестную службу и верность своему долгу. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Макаров отметил, что сотрудникам Росгвардии приходится нелегко и он понимает, какую психологическую нагрузку надо выдерживать каждый день.

«Вы препятствуете любым попыткам раскачать ситуацию в нашей стране, столкнуть ее в хаос и гражданские беспорядки»,

— добавил представитель ЗакСа.

Известно, что в 2020 году сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии обеспечивали соблюдение карантинных мероприятий, охраняли общественный порядок и следили за проведением массовых мероприятий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2020 году взрывотехники ОМОН обезвредили больше 700 боеприпасов в Петербурге.