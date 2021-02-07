Актриса Мельникова из «Улицы разбитых фонарей» назвала свою зарплату в ЗакСе Петербурга

Актриса Анастасия Мельникова, ставшая известной после съемок в сериале «Улицы разбитых фонарей», поделилась о своей зарплате. Женщина занимает пост депутата Законодательного собрания Петербурга.

Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. По словам Мельниковой, ее депутатская зарплата 60 тыс. рублей в месяц.

«Депутатская зарплата – это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная», – добавила Мельникова.

Кроме этого, она рассказала о том, что часто ей пишут россияне с просьбой о помощи. Однако всем она оказать услугу не может, поэтому старается выбирать кому нужнее. По ее мнению, психологически это очень сложно.

Напомним, что депутатом актриса стала в 2011 году. Женщину избрали в Законодательное собрание Петербурга от партии «Единая Россия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом.