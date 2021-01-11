Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом

Звезда &#171;Улиц разбитых фонарей&#187; Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом
Анастасия Мельникова. Фото: ЗакС

Заслуженная артистка России и депутат Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом. Положительный тест на выявление болезни также сдала ее дочь Мария.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Актриса рассказала в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», что она вместе с дочерью находится на самоизоляции.

«Не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное – ленинградскую блокаду военного времени», — написала депутат.

Мельникова предупредила, что в ближайшее время не сможет активно работать и отвечать на звонки, а также призвала своих подписчиков к осторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус подхватила Лера Кудрявцева. Телеведущая хотела полететь на новогодние каникулы в Дубай, но болезнь изменила планы.

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