Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом

Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам телеведущей, ее дочь Маша заболела перед Новым годом после похода на елку, поэтому праздник встречали в узком семейном кругу.

Кудрявцева хотела полететь на новогодние каникулы в Дубай. Необходимый для поездки тест оказался положительным, планы пришлось изменить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками фотографией «без фотошопа и фильтров». Большинство подписчиков с юмором отреагировали на снимок, другие признались, что были напуганы.