Петербургская котельная выплатит 100 тыс. рублей за сжигание отходов

Петербургская котельная выплатит 100 тыс. рублей за сжигание отходов
Сжигание отходов запрещено без специальных установок. Фото: комитет по природопользованию.

В Северной столице жители Красногвардейского района жаловались на загрязнение воздуха и запах гари. Комитет по природопользованию провел проверку и выявил нарушения на котельном промышленном предприятии.

Как сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, на предприятии было обнаружено сжигание отходов из опилок древесины, которые пропитаны смолами. Такой мусор имеет 4 и 5 классы опасности.

«Сжигание отходов вне специальных установок запрещено. Котельная не является такой специальной установкой, — соответственно при сжигании отходов в котельной могут выделятся вещества как вредные для здоровья людей, так и загрязняющие окружающую среду», – говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, юридическое лицо котельной привлекли к административной ответственности. Владелец будет обязан выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей, а также устранить последствия загрязнений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге у скончавшегося пенсионера нашли гранаты и ружье.

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