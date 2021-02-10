В Петербурге у скончавшегося пенсионера нашли гранаты и ружье

Ружье было изъято, а снаряды отправлены на полигон для уничтожения. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

Ружье было изъято, а снаряды отправлены на полигон для уничтожения. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

В Северной столице сотрудники Росгвардии обезвредили гранаты и изъяли оружие из квартиры. Опасные предметы принадлежали скончавшемуся пенсионеру.

Об этом стало известно в среду, 10 февраля. Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу, накануне в дежурную часть поступило сообщение от родственников. Они заявили, что в одной из квартир на Дачном проспекте у умершего пенсионера среди личных вещей обнаружили опасные предметы. Оказалось, что пожилой человек хранил гранаты, порох и ружье.

Сотрудники установили на месте пять немецких ручных гранат М39 времен Великой отечественной войны, порох и охотничье ружье «ИЖ-12» 16-го калибра. Последнее было зарегистрировано в установленном порядке и принадлежало умершему.

В итоге, предметы были изъяты для дальнейшего обезвреживания специалистами-взрывотехниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленобласти пенсионерка погибла под колесами товарняка.