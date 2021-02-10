В Ленобласти пенсионерка погибла под колесами товарняка

Накануне вечером в Кировском районе Ленинградской области женщина попала под поезд.

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства трагедии, произошедшей на железнодорожном перегоне между станциями Жихарево и Назия. Примерно в половине десятого вечера грузовой поезд сбил женщину, которая вышла на пути в 400 метрах от платформы ж/д станции Поляны. Женщина получила тяжелые травмы, от которых скончались на месте происшествия, передает 47news.

Известно, что погибшей было 60 лет, она жила в Полянах. Предварительно, женщина переходила железную дорогу в неположенном месте.

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