В Ленобласти пенсионерка погибла под колесами товарняка

В Ленобласти пенсионерка погибла под колесами товарняка
Женщина погибла после наезда поезда. Фото: Pixabay

Накануне вечером в Кировском районе Ленинградской области женщина попала под поезд.

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства трагедии, произошедшей на железнодорожном перегоне между станциями Жихарево и Назия. Примерно в половине десятого вечера грузовой поезд сбил женщину, которая вышла на пути в 400 метрах от платформы ж/д станции Поляны. Женщина получила тяжелые травмы, от которых скончались на месте происшествия, передает 47news.

Известно, что погибшей было 60 лет, она жила в Полянах. Предварительно, женщина переходила железную дорогу в неположенном месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в цехе деревообработки в Петербурге ликвидировали пожар на 1500 «квадратах». Сведений о возможных пострадавших в настоящий момент не поступали. На месте от МЧС работают 56 человек и 14 пожарных машин

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