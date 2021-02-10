Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне

Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне
Рамзан Кадыров сообщил об отмене масочного режима. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В Чеченской Республике за отсутствие масок не будут штрафовать, но носить средства индивидуальной защиты все равно рекомендуют. Такое заявление сделал глава оперштаба по противодействию Covid-19 Магомед Даудов.

В среду, 10 февраля, стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отмене масочного режима в общественных местах региона. По словам Даудова, такие меры стали возможны после того, как в республике снизилась заболеваемость новым вирусом.

Политик также отметил, что в ЧР завезли около 20 тыс. доз вакцины от Covid-19. Более 7 тыс. человек уже получили препарат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти российских регионов могут самостоятельно принимать решения относительно масочного режима.

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Кадыров масочный режим чечня


 

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