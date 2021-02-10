Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых регионах

Власти российских регионов могут самостоятельно принимать решения относительно масочного режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, почему в некоторых регионах страны отменили масочный режим, однако в целом ношение СИЗ осталось обязательным по стране.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что региональные власти принимают такие решение в соответствии с положением дел на местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге масочный режим продлен до 15 мая. Масочный режим могут продлить и после, если того потребует эпидемиологическая обстановка.