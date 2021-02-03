В Петербурге масочный режим продлен до 15 мая

В Петербурге масочный режим продлен до 15 мая
Маски и перчатки, вероятно, будут последними в перечне отмененных антиковидных ограничений. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Северной столице продолжается постепенное снятие коронавирусных ограничений, однако средства индивидуальной защиты (СИЗ) петербуржцам придется носить еще долго.

Согласно постановлению городского правительства, маски и перчатки будут обязательны в магазинах, аптеках, на остановках и в общественном транспорте, а также других местах скопления людей до 15 мая. Масочный режим могут продлить и после, если того потребует эпидемиологическая обстановка.

Напомним, что с 30 января в Петербурге вернулись к круглосуточной работе предприятия общепита и развлекательные заведения, за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых центрах, снова открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки, а заполняемость зрительных залов в кинотеатрах увеличили до 50%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после возобновления работы в ночное время оборот баров Северной столицы вырос на треть.

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В Петербурге масочный режим продлен до 15 мая