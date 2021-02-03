Оборот петербургских баров вырос на треть после возращения к ночной работе

После снятия части коронавирусных ограничений в Северной столице количество транзакций в барах и их оборот увеличились на треть.

Такую оценку озвучил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. По его словам, доходы развлекательных заведений продолжат рост в случае дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки. Кроме того, приближается весна — в это время люди, как правило, начинают активнее посещать бары и рестораны. Отметим, что в Москве оборот баров после возвращения к обычному графику работы повысился на 40%.

Напомним, что с 30 января в Петербурге разрешили круглосуточную работу общепита, за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых центрах. Также вновь открылись океанариумы, аквапарки и зоопарки, а залы кинотеатров разрешили заполнять на 50% вместо 25%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за время пандемии в России на 50% увеличилась популярность студий в качестве арендуемого жилья.