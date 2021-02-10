Бузова заявила о намерении исполнить гимн России на Параде Победы

Певица Ольга Бузова заявила о намерении исполнить гимн России на Параде Победы или на международных соревнованиях.

Такой мечтой звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Она подчеркнула, что к такому желанию ее ведут сильные патриотические чувства.

«Это может быть что угодно, Чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы!» — написала певица.

Заявление Бузовой оценили не все ее фанаты. «Оля, не надо», «Только не это, не трогай, не смей», «Ну блин, нам все равно тебя не остановить!» — написали пользователи под фото в соцсети.

Также телеведущая возмущенно высказалась по поводу запрета для российских спортсменов выступать с национальной атрибутикой на международных соревнованиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова «проговорилась» об отношениях с Батрутдиновым. Она категорично ответила, допустив ошибку в слове, из-за чего у фразы появился новый смысл.