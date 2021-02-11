Уборочная техника не доехала до Кронштадта и Стрельны

Рано утром в Петербурге началась уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 11 февраля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают Большой проспект В.О., Выборгскую набережную, улицу Жуковского, Невский проспект, Курскую улицу, проспект Стачек, территорию Обухово, улицу Подвойского и другие места.

Также спецтехника замечена в Столярном переулке, Захарьевской улице, у Вяземского сада, Лиговском проспекте, улице Салова и Петергофском шоссе. В Петродворцовом районе заметили восемь уборочных машин, семь из них — в Ломоносове, одна — в Петергофе. В Стрельне техника пока не появилась. Уборочная техника не добралась и до Кронштадта.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.