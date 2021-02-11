На МКС планируют выращивать мух

На МКС планируют выращивать мух
На МКС начнут выращивать мух. Фото: pixabay.com

Гендиректор Специального конструкторского бюро при Институте медико-биологических проблем РАН Алексей Логунов рассказал, что на Международную космическую станцию (МКС) доставят аппаратуру для наблюдения за эволюционным развитием мух дрозофиллов

Он отметил, что разработка аппаратура «Мутагенез» завершится в этом году. В перспективе в 2022 году ее планируется отправить ее на борт Международной космической станции.

Она позволит доставить на станцию не менее нескольких сотен биообъектов.

По словам Логунова, аппаратура сделает возможным их культивирование в условиях невесомости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на международной космической станции (МКС) нашли новую трещину, рассказал в пятницу, 22 января, в эфире телеканала «Россия 24» руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев. Специалист отметил, что точно найдена одна трещина и, возможно, негерметичность есть где-то еще.

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