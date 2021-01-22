На МКС выявили очередную трещину

На международной космической станции (МКС) нашли новую трещину, рассказал в пятницу, 22 января, в эфире телеканала «Россия 24» руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев.

Специалист отметил, что точно найдена одна трещина и, возможно, негерметичность есть где-то еще. Сейчас космонавты ожидают прибытия мощного микроскопа, который доставит грузовой корабль. С помощью этого устройства можно будет достоверно исследовать возможные места образования трещин.

Напомним, что днем ранее на МКС перестала работать одна из систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) в российском модуле. К счастью, это никак не повлияло на находящихся на станции людей, поскольку она оснащена дублирующей системой СКВ-1.

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