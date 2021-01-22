На МКС выявили очередную трещину

На МКС выявили очередную трещину
Космонавты ждут прибытия мощного микроскопа, чтобы лучше исследовать поверхность станции. Фото: pixabay

На международной космической станции (МКС) нашли новую трещину, рассказал в пятницу, 22 января, в эфире телеканала «Россия 24» руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев.

Специалист отметил, что точно найдена одна трещина и, возможно, негерметичность есть где-то еще. Сейчас космонавты ожидают прибытия мощного микроскопа, который доставит грузовой корабль. С помощью этого устройства можно будет достоверно исследовать возможные места образования трещин.

Напомним, что днем ранее на МКС перестала работать одна из систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) в российском модуле. К счастью, это никак не повлияло на находящихся на станции людей, поскольку она оснащена дублирующей системой СКВ-1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские космонавты облетят Луну в 2028 году на ракете «Ангара А5В».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
космос МКС трещина


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученый из Петербурга поедет в Китай изучать происхождение Covid-19
«АБЗ-Дорстрой» не сможет сливать сточные воды в Дудергофку
Статус многодетной семьи предлагают получить через МФЦ или «Госуслуги»
Петербуржцев ожидают ледяные дожди плюсовая температура на выходных
Ночные катания на коньках, лыжная экскурсия и Поезд Победы: куда сходить в ...
Стройку рядом с треснувшим домом на Двинской улице приостановят — ...
В Ленобласти депутат стал фигурантом уголовного дела из-за подозрений в ...
СК возбудил дело после гибели трех человек в пожаре на Купчинской улице