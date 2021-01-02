Российские космонавты отправятся на облет Луны в 2028 году

Облет совершат уже через семь лет. Фото: https://pixabay.com/

Облет совершат уже через семь лет. Фото: https://pixabay.com/

Это произойдет в истории российской космонавтики впервые.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готовится отправить космонавтов на первый облет Луны через семь лет – в 2028 году. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«И в 2028 году мы должны отправить экипаж на облёт Луны, и в 2030-м посадить наш экипаж на Луну»,

— сказал Рогозин.

Напоминаем, что до этого гендир Роскосмоса называл менее оптимистичные сроки – облет Луны планировался на 2029 год. Известно, что полет совершат на ракете «Ангара-А5В».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскосмос объявил кастинг на главную женскую роль в фильме про МКС. Победительница кастинга должна не только сыграть роль в съемочном павильоне, но и, пройдя сложнейшую подготовку, отправиться в космос, на МКС, и продолжить там работу в условиях невесомости.