В Петербурге назвали сроки сдачи «проблемных» ЖК

В Смольном на совещании обсудили вопросы завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных жилых комплексов. Часть из них сдадут уже в третьем квартале 2021 года.
Планируется, что в третьем квартале в городе сдадут дома О «ИСГ «Норманн» — ЖК «На Заречной» (первый этап) и ЖК «Три апельсина» (второй этап). За строительство этих объектов отвечает ООО «РСТИ» («Росстройинвест»).
Представитель застройщика отметил, что жилой комплекс «На Заречной» готов уже на 80%. При этом готовность вентилируемого фасада составляет 20%. Отмечается, что застройщик работает согласно графику и укладывается в него.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строительство двух новых веток петербургского метро снова перенесли.