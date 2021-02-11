В Петербурге назвали сроки сдачи «проблемных» ЖК

Представитель застройщика отметил, что жилой комплекс "На Заречной" готов уже на 80%. Фото: pixabay.

Представитель застройщика отметил, что жилой комплекс "На Заречной" готов уже на 80%. Фото: pixabay.

В Смольном на совещании обсудили вопросы завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных жилых комплексов. Часть из них сдадут уже в третьем квартале 2021 года.

Планируется, что в третьем квартале в городе сдадут дома О «ИСГ «Норманн» — ЖК «На Заречной» (первый этап) и ЖК «Три апельсина» (второй этап). За строительство этих объектов отвечает ООО «РСТИ» («Росстройинвест»).

Представитель застройщика отметил, что жилой комплекс «На Заречной» готов уже на 80%. При этом готовность вентилируемого фасада составляет 20%. Отмечается, что застройщик работает согласно графику и укладывается в него.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строительство двух новых веток петербургского метро снова перенесли.