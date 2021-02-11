Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для мира

Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для мира
Си Цзиньпин. Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что противостояние США и Китая является катастрофой не только для обеих стран, но и для всего мира. Об этом он заявил во время телефонного разговора с новым президентом США Джо Байденом.

При этом он уточнил, что китайско-американское сотрудничество может привести к важным событиям, которые «принесут пользу как двум странам, так и всему миру».

Лидер Китая призвал США уважительно относиться к интересам КНР и проявлять осторожность в вопросах Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Гонконга, сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лидер Китая Си Цзиньпин обратился к военным и призвал их готовиться к войне. Он отметил, что им не стоит бояться смерти и нужно стремиться к победам. Напоминаем, что 1 ноября политолог заявил об обострении конфликта между Китаем и США.

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