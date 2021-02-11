В Петербурге снесли 4 незаконных гаража возле теплосетей

В Петербурге снесли 4 незаконных гаража возле теплосетей
Незаконные гаражи будут демонтированы. Фото: "АО Теплосеть Санкт-Петербурга"

В Северной столице продолжают ликвидировать незаконные сооружения в охранной зоне тепловых сетей. Специалисты снесли 4 гаражных постройки.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», гаражи были по четырем адресам. Так бесхозные постройки были найдены на Бухарестской, Купчинской улицах, на Шлиссельбургском проспекте и на улице Кораблестроителей.

«Нахождение гаражей в охранной зоне теплосетей препятствует безопасной эксплуатации оборудования, создает серьезные помехи при срочном ремонте и плановой реконструкции трубопроводов, в целом снижает надежность теплоснабжения жителей близлежащих домов», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что данные нарушения имеют систематический характер. За 2020 год сотрудники «Теплосети» направили собственникам более 2000 требований освобождения охранных зон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что соседи по коммуналке на Васильевском острове накопили долг в 300 тысяч рублей за квартплату.

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В Петербурге снесли 4 незаконных гаража возле теплосетей