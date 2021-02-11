Прокладка инженерных сетей ограничит движение по Крестовскому до 10 марта

Водителей Петербурга предупредили о новых ограничениях на дорогах. Автовладельцам стоит заранее планировать маршруты следования из-за ремонтных работ.

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, с 13 февраля по 10 марта будет ограничено движение по Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Белосельского переулка. На данном участке ремонтники произведут прокладку инженерных сетей. Работы будут производить сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Кроме этого, с 13 по 27 февраля работы по прокладке электрокабеля ограничат движение по Прожекторной улице от Константиновского проспекта до Морского проспекта.

Также ограничения коснутся и Лиговского проспекта. На участке от Цветочной улицы до Барклаевской улицы с 14 февраля по 13 марта будут происходить работы по прокладке водопроводной сети.

С 16 февраля по 10 октября в связи с установкой пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по улице Коли Томчака от Ломаной улицы до Заставской улицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге снесли 4 незаконных гаража возле теплосетей.