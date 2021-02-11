В Петербурге начали отбор волонтеров к Евро-2020

В Северной столице уже 25 кандидатов прошли отбор в городские волонтеры к чемпионату Европы по футболу. Кроме этого, появился еще один дополнительный набор от Центра подготовки городских волонтеров Евро-2020.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщает пресс-служба Центра, компания набора желающих стартовала накануне, 10 февраля. Главные требования к кандидатам – это личностные качества и владение иностранными языками.

В общей сложности, за семь дней в Центр поступило 358 заявок. Некоторые пришли даже из Нидерландов, Казахстана, Беларуси, Египта, Китая и Ирана. Для граждан этих стран будет организовано онлайн-интервью. Кроме этого, дистанционный формат ждет и россиян, которые проживают в других городах.

Отметим, что на Евро-2020 планируется задействовать 1 тыс. 500 волонтеров. Из них 300 – запасные.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Город на Неве примет несколько матчей группового этапа и один из четвертьфиналов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что делегация УЕФА посетит Петербург в феврале последний раз перед ЕВРО-2020.