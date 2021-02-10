Делегация УЕФА посетит Петербург в феврале последний раз перед ЕВРО-2020

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планируют посетить Петербург перед чемпионатом Европы. Визит должен стать последним перед стартом турнира.
Об этом сообщил генеральный директор российской части оргкомитета соревнований Алексей Сорокин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, делегация УЕФА прибудет в Северную столицу 11-12 февраля.
«Мы больше не проводим виртуальных встреч, наши коллеги из УЕФА приезжают, чтобы очно провести этот визит. Это значит, что начинается живое операционное общение по поводу организации матчей на стадионе в Санкт-Петербурге», – заявил Алексей Сорокин.
Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах. Ранее турнир перенесли из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организаторы ЕВРО в Петербурге планируют провести турнир со зрителями.