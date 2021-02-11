На ремонт дорог Ленобласть потратит больше 2 млрд рублей

На ремонт дорог Ленобласть потратит больше 2 млрд рублей
Во всех районах Ленобласти отремонтируют дороги. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области планируется ремонт улиц в 113 городах и поселках. Средства на обновление дорог выделят из регионального дорожного фонда.

Как сообщили в областном правительстве, муниципальным образованиям предоставили субсидии для проведения капитального ремонта местных дорог. В общей сложности в течение трех лет регион направит 2,1 млрд рублей.

Дороги будут приводить в порядок во всех 17 районах Ленобласти В частности, будут отремонтированы 21 улица в Выборге, восемь — в Тосно, семь — в Морозовке и Приозерске, и еще шесть обновят в Пикалево.

«Распределение средств носит конкурсный характер: местные администрации сами определяют объекты ремонта, после чего предоставляют весь необходимый пакет документов в дорожный комитет Ленинградской области. Конкурсная комиссия оценивает поданные заявки, руководствуясь утвержденным порядком выделения субсидий», — добавили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за год отремонтируют 60 дорог вместо 940 из-за недостатка денег.

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