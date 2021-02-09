В Петербурге за год отремонтируют 60 дорог вместо 940 из-за недостатка денег

В Петербурге за год отремонтируют 60 дорог вместо 940 из-за недостатка денег
Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

В Северной столице в адресную программу ремонта дорог в текущем году внесен 61 объект, тогда как в ненадлежащем состоянии находятся 940 объектов.

Об этом во вторник, 9 февраля, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала глава отдела ремонта дорог Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Николай Рыжов. По словам чиновника, на сегодняшний день в ремонте нуждаются 30% городских дорог.

Показатель удастся снизить до 15% к 2024 году, если ежегодное финансирование составит хотя бы 7 млрд рублей. Именно столько, отметим, выделили на приведение дорог Петербурга в порядок в прошлом году. В 2021-м из городского бюджета на эти цели выделено 5 млрд рублей, еще 1 млрд рублей предоставят из федеральной казны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов пообещал выделить деньги на ремонт молодежных клубов Северной столицы.

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В Петербурге за год отремонтируют 60 дорог вместо 940 из-за недостатка денег
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