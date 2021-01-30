Беглов пообещал выделить деньги на ремонт молодёжных клубов Петербурга

В субботу, 31 января, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил подростково-молодежный клуб «Непокоренных» в Калининском районе.

Год назад в помещениях организации провели капитальный ремонт, закупили новое оборудование и инвентарь. На работы из бюджета Северной столицы выделили 18 миллионов рублей. Сегодня градоначальник проверил, как функционирует центр после реконструкции. Теперь это еще и творческое пространство, где есть галерея молодежного искусства, волонтерский центр, образовательный коворкинг, клуб молодой семьи и многое другое.