Беглов пообещал выделить деньги на ремонт молодёжных клубов Петербурга

В субботу, 31 января, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил подростково-молодежный клуб «Непокоренных» в Калининском районе.
Год назад в помещениях организации провели капитальный ремонт, закупили новое оборудование и инвентарь. На работы из бюджета Северной столицы выделили 18 миллионов рублей. Сегодня градоначальник проверил, как функционирует центр после реконструкции. Теперь это еще и творческое пространство, где есть галерея молодежного искусства, волонтерский центр, образовательный коворкинг, клуб молодой семьи и многое другое.
Беглов отметил, что власти Петербурга продолжать финансировать программу реконструкции молодёжных клубов, ведь, по его словам, «каждый рубль, вложенный в создание условий для развития молодежи — это инвестиции в будущее Петербурга».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов пообещал дополнительные выплаты жителям блокадного Ленинграда.