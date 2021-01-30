Беглов пообещал выделить деньги на ремонт молодёжных клубов Петербурга

Беглов пообещал выделить деньги на ремонт молодёжных клубов Петербурга
"Молодежь должна иметь территорию для отдыха, для творчества. Поэтому мы продолжим выделять деньги на программу реконструкции молодежных клубов", - заявил губернатор Александр Беглов. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В субботу, 31 января, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил подростково-молодежный клуб «Непокоренных» в Калининском районе.

Год назад в помещениях организации провели капитальный ремонт, закупили новое оборудование и инвентарь. На работы из бюджета Северной столицы выделили 18 миллионов рублей. Сегодня градоначальник проверил, как функционирует центр после реконструкции. Теперь это еще и творческое пространство, где есть галерея молодежного искусства, волонтерский центр, образовательный коворкинг, клуб молодой семьи и многое другое.

Беглов отметил, что власти Петербурга продолжать финансировать программу реконструкции молодёжных клубов, ведь, по его словам, «каждый рубль, вложенный в создание условий для развития молодежи — это инвестиции в будущее Петербурга».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов пообещал дополнительные выплаты жителям блокадного Ленинграда.

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