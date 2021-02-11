В Мурино на Менделеевском бульваре возвращаются к строительству ТЦ, несмотря на запрет властей – фоторепортаж Gazeta.SPb

На Менделеевском бульваре, похоже, опять готовы начать строительство торгового центра. Местные жители увидели специальную технику и сваи. Корреспондент Gazeta.SPb побывал на месте и сделал снимки с рабочими.

Ранее власти Ленинградской области запретили на данном участке возведение торгового центра, так как земля является реакционной зоной. Однако работы, кажется, все равно начались.

Отмечается, что застройщик смог оспорить решение властей еще 20 января, но официального подтверждения не было.

Власти запретили строительство ТЦ. Фото: Gazeta.SPb

На данный момент рабочие оборудуют место и привозят на Менделеевский бульвар бетонные блоки. Местные жители Мурино явно к такому не были готовы – техника мешает горожанам не только передвигаться пешком, но и на автомобилях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мурино запретили строить торговый центр на Менделеевском бульваре.