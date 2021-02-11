В Мурино на Менделеевском бульваре возвращаются к строительству ТЦ, несмотря на запрет властей – фоторепортаж Gazeta.SPb

В Мурино на Менделеевском бульваре возвращаются к строительству ТЦ, несмотря на запрет властей – фоторепортаж Gazeta.SPb
Власти запретили строительство ТЦ. Фото: Gazeta.SPb

На Менделеевском бульваре, похоже, опять готовы начать строительство торгового центра. Местные жители увидели специальную технику и сваи. Корреспондент Gazeta.SPb побывал на месте и сделал снимки с рабочими.

Ранее власти Ленинградской области запретили на данном участке возведение торгового центра, так как земля является реакционной зоной. Однако работы, кажется, все равно начались.

Власти запретили строительство ТЦ. Фото: Gazeta.SPb
Власти запретили строительство ТЦ. Фото: Gazeta.SPb

Отмечается, что застройщик смог оспорить решение властей еще 20 января, но официального подтверждения не было.

Власти запретили строительство ТЦ. Фото: Gazeta.SPb

Власти запретили строительство ТЦ. Фото: Gazeta.SPb
Власти запретили строительство ТЦ. Фото: Gazeta.SPb

На данный момент рабочие оборудуют место и привозят на Менделеевский бульвар бетонные блоки. Местные жители Мурино явно к такому не были готовы – техника мешает горожанам не только передвигаться пешком, но и на автомобилях.

Власти запретили строительство ТЦ. Фото: Gazeta.SPb
Власти запретили строительство ТЦ. Фото: Gazeta.SPb

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мурино запретили строить торговый центр на Менделеевском бульваре.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
менделеевский бульвар мурино новости СПб торговый центр


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«ГАЗель» застряла под ж/д мостом на Дальневосточном
Общая площадь лесных пожаров в Петербурге превысила 50 тыс. «квадратов» в ...
В морском порту Петербурга проконтролировали ввоз почти 40 тонн сельдерея
Воск, шампунь и ботиночки: как защитить собак от опасных реагентов
На Марата задержали посетительницу бара, которая ударила знакомую бокалом ...
Школу №434 в Сестрорецке откроют после реконструкции в сентябре
На Стачек мужчина решил не платить за вещи в ТЦ, но был пойман сотрудникам ...
Гидротехнические сооружения Петербурга проверят в марте перед паводками