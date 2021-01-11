В Мурино запретили строить торговый центр на Менделеевском бульваре

В Мурино запретили строить торговый центр на Менделеевском бульваре
Участок бульвара признан рекреационной зоной - жителям и властям удалось защитить природу и экологию в Мурино. Фото: pixabay

В понедельник, 11 января, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что строительство торгового центра на Менделеевском бульваре запрещено, так как этот участок земли теперь является рекреационной зоной.

По информации властей, 30 декабря 2020 года областной комитет градостроительной политики утвердила новые правило землепользования и застройки Мурино с учетом мнения местных жителей. Согласно внесенным коррективам, участок за торговым моллом, который муниципальный округ разрешил использовать под строительство еще одного ТЦ, стал зеленой зоной.

Кроме того, регламенты, разрешающие вести работы на этой территории, отсутствуют. В администрации подчеркнули, что вопрос отмены разрешения на строительство полностью находится в компетенции местных властей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реставрация особняка Кирштена подошла к концу.

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