С фасада особняка Кирштена сняли строительные леса

Реставрация здания подошла к концу.

На Рижском проспекте завершились реставрационные работы – с дома номер 27 сняли строительные леса. В порядок наконец привели особняк Э.А. Кирштена. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях, которые отнеслись положительно к произошедшим переменам.

Известно, что здание покрасили в оливковый цвет. В ближайшее время планируют восстанавливать внутренние помещения. После окончания работ в здании откроется филиал дома детского творчества «Измайловский».

Напоминаем, что особняк Кирштена построили в 1879 году по проекту архитектора Андрея Гура. С тех пор его ни разу не реставрировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скульптуры на фасаде Кузнечного рынка отреставрируют за 3,3 млн рублей.