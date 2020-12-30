Скульптуры на фасаде Кузнечного рынка отреставрируют за 3,3 млн рублей

Скульптуры на фасаде Кузнечного рынка отреставрируют за 3,3 млн рублей
Здание Кузнечного рынка, фасада которого украшают скульптуры работы Василия Разумовского, было возведено в 1922-1927 годах. Фото: citywalls.ru

Скульптурная композиция «Рабочий и Крестьянин», украшающая фасад Кузнечного рынка в Петербурге, в скором времени отправится на реставрацию.

Два года назад на статуях заметили трещины и сколы — с этого момента они законсервированы и ожидают восстановления. СПб ГБУ «Агенство развития имущественного комплекса Санкт-Петербурга» («АРИК»), управляющее зданием рынка, по заданию КГИОП должно было провести всю необходимую подготовку к созданию проектной документации.

Экспертизу скульптур, которую оценили в 650 тысяч рублей, проводила копания «Строй-Эксперт». По результатам исследования, восстановления «Крестьянина» потребует затрат в 1,6 млн рублей, а «Рабочий» — 1,7 млн. Проект был согласован с КГИОП в августе прошлого года, а завершить реставрацию планируют в октябре 2021 года, передает Piter.TV.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская консерватория определилась с подрядчиком для завершениям реставрации.

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