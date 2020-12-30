Скульптуры на фасаде Кузнечного рынка отреставрируют за 3,3 млн рублей

Здание Кузнечного рынка, фасада которого украшают скульптуры работы Василия Разумовского, было возведено в 1922-1927 годах. Фото: citywalls.ru

Здание Кузнечного рынка, фасада которого украшают скульптуры работы Василия Разумовского, было возведено в 1922-1927 годах. Фото: citywalls.ru

Скульптурная композиция «Рабочий и Крестьянин», украшающая фасад Кузнечного рынка в Петербурге, в скором времени отправится на реставрацию.

Два года назад на статуях заметили трещины и сколы — с этого момента они законсервированы и ожидают восстановления. СПб ГБУ «Агенство развития имущественного комплекса Санкт-Петербурга» («АРИК»), управляющее зданием рынка, по заданию КГИОП должно было провести всю необходимую подготовку к созданию проектной документации.

Экспертизу скульптур, которую оценили в 650 тысяч рублей, проводила копания «Строй-Эксперт». По результатам исследования, восстановления «Крестьянина» потребует затрат в 1,6 млн рублей, а «Рабочий» — 1,7 млн. Проект был согласован с КГИОП в августе прошлого года, а завершить реставрацию планируют в октябре 2021 года, передает Piter.TV.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская консерватория определилась с подрядчиком для завершениям реставрации.