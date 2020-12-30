Петербургская консерватория нашла подрядчика для завершения реставрации

В Северной столице планируют завершить реставрацию консерватории к 2025 году. На данный момент найден подрядчик, который будет делать работы спустя 10 лет.

Данные о завершении работ появились на сайте Госзакупок. Там указано, что ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству объектов культуры» министерства строительства заключила контракт на 13,6 млрд рублей. Работы будет выполнять московский подрядчик АО «Политехстрой».

Таким образом, все работы должны будут завершится к концу 2025 года. Здание планируют ввести в эксплуатацию 25 декабря. Сначала будет выделено 3,1 млрд рублей, затем финансирование увеличат еще на 6 млрд в 2024 году, а в 2025 – на 4,5 млрд рублей.

Напомним, что реставрация консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова стоит на одном месте уже много лет. Работы начались еще в 2012 году. Завершить их планировали в 2019 году, но не вышло. Очень много сменилось подрядчиков, доходило даже до уголовных дел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что реставрация фасада гостиницы «Астория» начнется 7 декабря.