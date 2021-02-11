Школу №434 в Сестрорецке откроют после реконструкции в сентябре

В Госстройнадзоре Петербурга рассказали о процессе реконструкции школы №434 на улице Мосина в Сестрорецке.

Школа состоит из двух зданий: учебный корпус, который сейчас находится на реконструкции, и новый корпус, в котором появятся два бассейна, залы для занятий учеников и музей истории школы, построенной более сотни лет назад.

Работы на объекте возобновятся в апреле и продлятся до июля. После чего, в августе Госстройнадзор проведет итоговую проверку.

В настоящий момент рабочие построили каркас нового корпуса, стены, смонтировали лестницу, кровлю, выполнили вентфасад, установили окна и витражи. Инженерные сети готовы на 30% и помещения пока без отделки.

В главном учебном корпусе уже усилили фундамент, но дельнейшие работы возобновятся только после положительного заключения госэкспертизы.

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