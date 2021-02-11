Школу №434 в Сестрорецке откроют после реконструкции в сентябре

Школу №434 в Сестрорецке откроют после реконструкции в сентябре
В Сестрорецке идет реконструкция школы №434. Фото: сайт Смольного

В Госстройнадзоре Петербурга рассказали о процессе реконструкции школы №434 на улице Мосина в Сестрорецке.

Школа состоит из двух зданий: учебный корпус, который сейчас находится на реконструкции, и новый корпус, в котором появятся два бассейна, залы для занятий учеников и музей истории школы, построенной более сотни лет назад.

В Сестрорецке идет реконструкция школы №434. Фото: сайт Смольного

Работы на объекте возобновятся в апреле и продлятся до июля. После чего, в августе Госстройнадзор проведет итоговую проверку.

В настоящий момент рабочие построили каркас нового корпуса, стены, смонтировали лестницу, кровлю, выполнили вентфасад, установили окна и витражи. Инженерные сети готовы на 30% и помещения пока без отделки.

В главном учебном корпусе уже усилили фундамент, но дельнейшие работы возобновятся только после положительного заключения госэкспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что особняк Бремме вместо демонтажа ждет реконструкция.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб реконструкция сестрорецк школа №434


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«ГАЗель» застряла под ж/д мостом на Дальневосточном
Общая площадь лесных пожаров в Петербурге превысила 50 тыс. «квадратов» в ...
В морском порту Петербурга проконтролировали ввоз почти 40 тонн сельдерея
Воск, шампунь и ботиночки: как защитить собак от опасных реагентов
На Марата задержали посетительницу бара, которая ударила знакомую бокалом ...
Школу №434 в Сестрорецке откроют после реконструкции в сентябре
На Стачек мужчина решил не платить за вещи в ТЦ, но был пойман сотрудникам ...
Гидротехнические сооружения Петербурга проверят в марте перед паводками