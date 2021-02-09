Особняк Бремме вместо демонтажа ждет реконструкция

Здание будет восстановлено в ближайшие несколько лет.

Исторический особняк Бремме, расположенный на Васильевском острове, решили не демонтировать, а реконструировать. Здание приведут в порядок до 2024 года, о чем сегодня, 9 февраля, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Собственник участка отметил, что хочет реконструировать фасады, окна, двери, лестницы и фонари, а также установить мемориальную доску. В комитете по охране памятников уже ознакомились с проектом.

Напоминаем, что местные жители забили тревогу, так как боялись, что историческое здание, построенное в начале XIX века, снесут и построят на его месте новодел. Собственник участка заверил, что хочет восстановить особняк, а не уничтожить его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Адмиралтейском районе отреставрируют исторические здания медучреждений. Губернатор отметил, что медики должны работать в комфортных условиях, поэтому объектам нужен ремонт.