Общая площадь лесных пожаров в Петербурге превысила 50 тыс. «квадратов» в 2020 году

При тушении крупных природных пожаров могут быть задействованы силы Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России – вертолёт Ми-8 и два вертолёта Ка-32, а также 2 пожарных поезда Октябрьской железной дороги. Фото: gov.spb.ru

При тушении крупных природных пожаров могут быть задействованы силы Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России – вертолёт Ми-8 и два вертолёта Ка-32, а также 2 пожарных поезда Октябрьской железной дороги. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил обеспечить бесперебойную систему видеомониторинга пожарной обстановки в лесах. Сейчас общая зона охвата составляет более 80%.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщают в Смольном, в предстоящем пожароопасном сезоне безопасность будут обеспечивать 67 подразделений государственной противопожарной службы, а также сотрудники Курортного лесничества.

«В прошлом году на территории города произошло семь лесных пожаров. Их основная причина – человеческий фактор», – заявил Александр Беглов.

Отметим, что в 2020 году пожарно-спасательный гарнизон выезжал 327 раз на ликвидацию возгораний сухой травы, лесной подстилки и кустарников. Общая площадь возгораний превысила 50 тыс. квадратных метров.

Таким образом, для обеспечения порядка в текущем году будут проводиться проверки садоводческих, огороднических и дачных объединений, детских оздоровительных лагерей и объектов экономики, которым может грозить опасность при лесных пожарах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что гидротехнические сооружения Петербурга проверят в марте перед паводками.