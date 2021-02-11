Общая площадь лесных пожаров в Петербурге превысила 50 тыс. «квадратов» в 2020 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил обеспечить бесперебойную систему видеомониторинга пожарной обстановки в лесах. Сейчас общая зона охвата составляет более 80%.
Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщают в Смольном, в предстоящем пожароопасном сезоне безопасность будут обеспечивать 67 подразделений государственной противопожарной службы, а также сотрудники Курортного лесничества.
«В прошлом году на территории города произошло семь лесных пожаров. Их основная причина – человеческий фактор», – заявил Александр Беглов.
Отметим, что в 2020 году пожарно-спасательный гарнизон выезжал 327 раз на ликвидацию возгораний сухой травы, лесной подстилки и кустарников. Общая площадь возгораний превысила 50 тыс. квадратных метров.
Таким образом, для обеспечения порядка в текущем году будут проводиться проверки садоводческих, огороднических и дачных объединений, детских оздоровительных лагерей и объектов экономики, которым может грозить опасность при лесных пожарах.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что гидротехнические сооружения Петербурга проверят в марте перед паводками.