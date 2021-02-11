Гидротехнические сооружения Петербурга проверят в марте перед паводками

В Северной столице за последние пять лет в пять раз сократилось количество бесхозных гидротехнических сооружений. Сейчас таких осталось всего девять.

Как сообщили в Смольном, от технического состояния плотин, каналов, дамб и коллекторов зависит безопасность населения во время весенних паводков. По поручению президента город проведет инвентаризацию гидросооружений.

На сегодняшний день в Петербурге насчитывается 129 таких объектов. В марте специалисты проведут предпаводковое обследование всех сооружений. Будет проверена работоспособность узлов и механизмов.

Кроме того, в 2021 году проведут санитарную расчистку русла реки Сестры, которая по весне периодически разливается и подтапливает берега.

Также в городе запланирован капитальный ремонт гидросооружения на Кузьминском хранилище, на который потратят 23,7 млн рублей из федерального бюджета.

В пресс-службе добавили, что для ликвидации ледяных заторов на Неве выйдет ледокол «Невская застава».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дамбе провели техобслуживание плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2.