В среду на дамбе Петербурга поднимут затвор С-2

Работы будут проводиться с 9 до 18 часов. Фото: Дирекция КЗС

Работы будут проводиться с 9 до 18 часов. Фото: Дирекция КЗС

Днем в среду, 27 января, в на дамбе проведут техобслуживание плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2.

Как сообщает пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС), работы будут проводиться с 9 до 18 часов. В это время специалисты поднимут затвор в положение «закрыто», чтобы проверить работоспособность гидромеханического оборудования и электронных систем управления.

Отмечается, что проведение работ не повлияет на автомобильное движение по мосту сооружения С-2.

Работы были согласованы со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тоннель петербургской дамбы частично перекроют. Движение по тоннелю ограничат в период с 25 по 26 января и с 27 по 28 января. Въезд в тоннель могут полностью перекрыть.