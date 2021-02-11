Песков огорчился из-за утечек деталей беседы Путина с главредами СМИ

В Кремле прокомментировали встречу президента РФ Владимира Путина с представителями СМИ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков огорчился из-за утечек деталей закрытой беседы.

Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

«К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, просто слили какую-то часть беседы моим коллегам. Мы в этой связи сожалеем», – заявил пресс-секретарь президента.

Кроме этого, он добавил, что закрытый формат беседы был выбран специально для обсуждения актуальных проблем в особой доверительной атмосфере, которая была нарушена утечкой информации.

В итоге, Дмитрий Песков обратился к прессе со словами о будущем. Он надеется, что в следующий раз такого не произойдет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков опроверг сведения о выделении средств на поддержку россиян из-за митингов и выборов.