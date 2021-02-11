Матч «Зенита» с «Пюником» отменили

Матч &#171;Зенита&#187; с &#171;Пюником&#187; отменили
Сборы подходят к концу и завершатся 12 февраля. Фото: twitter.com/zenit_spb

Такое решение принял тренерский штаб петербургской команды.

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Пюником», который должен был состояться 12 февраля, решили отменить. Об этом говорится на сайте «сине-бело-голубых».

Решение об отмене встречи принял тренерский штаб петербургского клуба. «Зениту» предстоит сыграть со сборной Узбекистана, после чего тренировочные сборы команды завершатся, и футболисты смогут улететь в Санкт-Петербург.

Напоминаем, что возобновление сезона запланировано на 20 февраля. «Зенит» сыграет с «Арсеналом» в рамках Кубка России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Семак заявил о желании тренировать топовый европейский клуб. Речь идет о коллективах из Испании, Англии, Италии, Франции и Германии.

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