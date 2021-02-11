Милонов раскритиковал вокальные данные Бузовой и попросил ее не петь гимн России

Депутат предложил артистке танцевать, но не петь.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал желание певицы и телеведущей Ольги Бузовой исполнить гимн России на крупных мероприятиях. Он выступил против такой идеи, о чем сообщает Общественная служба новостей.

Милонов убежден, у вокальные данные артистки оставляют желать лучшего, поэтому ей не стоит петь торжественную патриотическую композицию. Депутат подчеркнул, что это не простая композиция, так что исполнять ее «под фанеру» не выйдет. Милонов придумал другое занятие для Бузовой.

«Может, если брать спортивное мероприятие, стать частью бодипозитивного, возрастного клуба чирлидерш, но не петь гимн»,

— считает политик.

Милонов добавил, что расплачется, если Бузова все-таки споет гимн России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова заявила о намерении исполнить гимн России на Параде Победы. Заявление оценили не все ее фанаты.