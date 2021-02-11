Редактор «Медиазоны», арестованный на митинге, пожаловался на плохое самочувствие

Он отмечал, что в камере «адские условия».

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, который находится под арестом из-за несогласованных акций в Москве, пожаловался на ухудшающееся самочувствие. Об этом сообщает Telegram-канал «Смирнов под арестом», который ведет редакция.

«Смирнов передает, что в новой камере «адские условия» из-за жары. Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо»,

— говорится в посте.

Напоминаем, что Смирнова отправили под арест 4 февраля сначала на 25 суток, а затем срок сократили до 16 суток. Сейчас выясняется, насколько законным было его задержание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэперу Славе КПСС сократили срок ареста до одних суток. Суд признал Вячеслава Машнова виновным в мелком хулиганстве. Он выкрикивал на Невском проспекте фразы про испанскую инквизицию и женские половые органы.