Рэперу Славе КПСС сократили срок ареста до одних суток

Вячеслав Машнов, более известный как рэпер Слава КПСС или Гнойный, смог обжаловать решение суда. Артист проведет за решеткой сутки, вместо ранее принятых семи.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, адвокат Вячеслава Машнова смог обжаловать решение суда об административном аресте. Однако полностью снимать наказание судья не стал, лишь сократив количество суток. Теперь рэпер Слава КПСС пробудет за решеткой вместо семи суток всего одни.

Отметим, ранее музыканта задержали и арестовали за выкрикивание лозунгов в центре города ночью, 3 февраля. Суд признал Вячеслава Машнова виновным в мелком хулиганстве. Он выкрикивал на Невском проспекте фразы про испанскую инквизицию и женские половые органы.

Адвокат же в суде сетовал на то, что данные фразы не являются матерными, они относятся к литературному русскому языку. После этого судья смягчила наказание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге рэпера Славу КПСС доставили в отдел полиции за участие в протестах.