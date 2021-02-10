Рэпера Славу КПСС приговорили к 7 суткам ареста за лозунги на Невском

Куйбышевский районный суд рассмотрел дело о мелком хулиганстве в отношении Вячеслава Машнова, известного, как рэпера Слава КПСС или Гнойный. Артист проведет под арестом 7 суток.

Об этом стало известно в среду, 10 февраля. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, эпизод с хулиганством случился ночью 3 февраля. Слава КПСС вышел на центральные улицы города с резкими лозунгами. Рэпер призывал отказаться от испанской инквизиции, а также «лизать, а не кусать» интимные части женского тела.

Кроме этого, суд установил, что артист ругался матом, проходя мимо дома №88 по Невскому проспекту. Сам Вячеслав Машнов не согласился с материалами дела.

Отметим, что артисту зачли в срок задержания время, проведенное в участке 6 февраля. Музыкант находился в полиции с 17:45 до 20:18.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на незаконной акции протеста в Петербурге заметили Славу КПСС.