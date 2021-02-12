Отец Бузовой вступился за дочь после расставания с Манукяном

Мужчина заявил, что артистка очень любила блогера.

Отец певицы и телеведущей Игорь Бузовой прокомментировал расставание звезды с блогером Давидом Манукяном. Своим мнением он поделился в социальных сетях.

Он отметил, что Бузова действительно очень сильно любила своего избранника, поэтому ее было легко обмануть. Он призвал «мужиков» не пользоваться чувствами других, потому что это неправильно.

«Девочку, что любит сильно, так легко обмануть! Мужики, не пользуйтесь этим! Так неправильно!»,

— написал он.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она дала понять, что блогер плохо с ней поступал и что их отношения никогда не наладятся.

Сам Манукян старается не поднимать эту тему. Он занимается творчеством и старается не комментировать слухи, связанные с Бузовой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Батрутдинов поддержал Бузову после расставания с Манукяном.