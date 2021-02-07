Батрутдинов поддержал Бузову после расставания с Манукяном

Юморист уверен, что артистка все сможет пережить.

Юморист Тимур Батрутдинов рассказал, что думает о расставании певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном. Своим мнением он поделился со «СтарХитом».

Шоумен уверен, что артистка способно все пережить, потому что она «крепкая, сильная женщина». Батрутдинов также отметил, что на День святого Валентина он не останется один. Он уверен, что можно встретить свою любовь в социальных сетях.

«Время есть, еще две недели. 14 февраля — это же не вся жизнь. На один день я точно смогу найти любовь»,

— добавил Батрутдинов.

Напоминаем, что пользователи советуют Бузовой и юмористу быть вместе, но певица уверяет, что между ними ничего не может быть, потому что они друзья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов поделился портретами своих детей от Батрудинова.