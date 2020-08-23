Харламов поделился портретами своих детей от Батрудинова

Резидент Comedy Club Гарик Харламов показал поклонникам, как бы выглядели его дети от различных знаменитостей.

Портреты детей юморист получил с помощью мобильного приложения, которое совмещает черты лиц «родителей». Фотографии он разместил в своем Instagram-аккаунте.

Харламов испробовал приложение на фотографиях своего коллеги Тимура Батрутдинова, актера Гоши Куценко, телеведущей Ларисы Гузееваой, а также голливудских звезд Анджелины Джоли и Ирины Шейк.

Подписчиков шутка повеселила, но многие заступились за Гузееву и предположили, что Харламов неровно дышит к телеведущей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что развод довел Харламова до рекламы средства от поноса. Поклонникам видео показалось очень смешным.