Харламов поделился портретами своих детей от Батрудинова

Харламов поделился портретами своих детей от Батрудинова
Гарик Харламов. Фото: instagram.com/garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов показал поклонникам, как бы выглядели его дети от различных знаменитостей.

Портреты детей юморист получил с помощью мобильного приложения, которое совмещает черты лиц «родителей». Фотографии он разместил в своем Instagram-аккаунте.

Харламов испробовал приложение на фотографиях своего коллеги Тимура Батрутдинова, актера Гоши Куценко, телеведущей Ларисы Гузееваой, а также голливудских звезд Анджелины Джоли и Ирины Шейк.

Дети Тимура Батрудинова и Гарика Харламова. Фото: instagram.com/garikkharlamov

Подписчиков шутка повеселила, но многие заступились за Гузееву и предположили, что Харламов неровно дышит к телеведущей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что развод довел Харламова до рекламы средства от поноса. Поклонникам видео показалось очень смешным.

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