В России откажутся от «восьмерки» при звонках по межгороду

Вместо 8 придется набирать 0, а при звонке в другую страну – 00. Фото: pixabay.com

Вместо 8 придется набирать 0, а при звонке в другую страну – 00. Фото: pixabay.com

В России с 2025 года планируют изменить систему набора номера. Вместо нынешнего кода «8» при междугородних звонках предлагается использовать «0»

Соответствующий проект разработало Министерство цифрового развития. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных актов, предлагается вместо нынешнего кода «8» при междугородних звонках и звонках на мобильные телефоны использовать код «0», а при звонке в другую страну – 00.

Проект был разработан для закрепления номера «112» за «Единой службой оперативной помощи гражданам».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как избежать звонков с неизвестных номеров. Россиянам напомнили, что существует приложение, которое автоматически определяет номера.