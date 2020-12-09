Россиянам дали советы, как избежать звонков с неизвестных номеров

Пользователь может воспользоваться режимами "Не беспокоить" или "Заглушение неизвестных". Фото: pixabay

Пользователь может воспользоваться режимами "Не беспокоить" или "Заглушение неизвестных". Фото: pixabay

Пользователь может избежать звонков с неизвестных или скрытых номеров несколькими способами. Их перечислил менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Бодров рассказал агентству «Прайм», что если звонящий скрывает свой номер телефона, то таким же образом он может скрыть и свои намерения, которые могут варьироваться от навязчивого телемаркетинга до телефонного мошенничества.

Для того, чтобы защититься от подобных звонков, пользователь может включить режим «Не беспокоить» или «Заглушение неизвестных». Кроме того, можно подключить услугу блокировки звонков на уровне мобильных операторов. Также существует приложение, которое автоматически определяет номера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы источники звонков с анонимных номеров телефона.