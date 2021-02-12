Навального доставили в суд для рассмотрения дела о клевете на ветерана

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы. Сегодня, 12 февраля, там продолжится рассмотрение дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Блогера привезли на автозаке из «Матросской тишины». Заседание суда начнется в 10:00 по московскому времени.

Как сообщил ТАСС, сторонников Навального возле здания суда нет. На прилегающей территории усилены меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций.

Напомним, уголовное дело в отношение Навального было возбуждено по статье «Клевета». Уголовное дело возбудили после того, как летом прошлого года в Telegram-канале и странице Twitter Навального опубликовали видеоролик. На нем ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказывался в поддержку изменений в Конституции страны. Видеоролик оппозиционер сопроводил комментариями, по данным следствия, «носящими заведомо ложный характер и порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию».

Процесс был приостановлен в конце августа прошлого года после инцидента с предполагаемым отравлением Навального.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на прошлом заседании по делу о клевете судья пригрозила Навальному удалением из зала заседания.