Судья пригрозила Навальному удалением из зала заседания по делу о клевете

В Бабушкинском суде Москвы проходит заседание по делу о клевете. Политика Алексея Навального обвиняют в оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, судья процесса Вера Акимова в ходе заседания пригрозила Навальному удалением за то, что он пытается ее перебивать.

«Еще два замечания, и вы будете удалены, если вам не интересен процесс. Вы себя ведете оскорбительно, делаю вам второе замечание. Третье будет последним», – заявила судья.

Напомним, что Навального обвиняют в оскорблении ветерана. По версии следствия, политик выложил в своих социальных сетях видео с Игнатом Артеменко, где в комментариях указал, что он холуй и предатель. Такое мнение оппозиционер составил из-за того, что в ролике ветеран поддержал поправки в конституцию РФ.

Отметим, что на заседании Навальный свою вину не признал. Прокурор же сообщил об умышленной клевете политика на ветерана ВОВ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что заседание по Навальному приостановили: ветерану стало плохо в зале суда.