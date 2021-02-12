Нетрезвая женщина угрожала «взорвать» отделение полиции в Пушкине

В Пушкинском районе Петербурга сотрудники полиции задержали женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и угрожала взорвать здание районного отделения полиции.

Инцидент произошел днем 11 февраля. Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию с позвонила неизвестная женщина и заявила, что «взорвет здание ОМВД России по Пушкинскому району».

В ходе осмотра здания полиции опасных предметов не нашли. Обошлось без эвакуации.

Чуть позже у дома №59 по Колпинскому шоссе сотрудники полиции задержали 47-летнюю женщину. Ее доставили в отдел полиции, но ей там стало плохо и ее госпитализировали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге из-за писем «минеров» в четверг эвакуировали 127 человек. На различные адреса электронных почт УФСБ РФ по городу и Ленобласти, районных судов и университетов поступило 14 сообщений о «минировании».